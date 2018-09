Un doublé de Lukaku offre la victoire à ManUnited contre Burnley

Manchester United s’est imposé sur la pelouse de Burnley grâce à deux buts de Romelu Lukaku (0-2). Le Diable rouge était dans tous les bons coups dans cette partie. Paul Pogba a manqué un penalty un peu avant l’exclusion de Marcus Rashford à vingt minutes de la fin. Marouane Fellaini et Romelu Lukaku ont disputé l’intégralité de la partie. United a géré la rencontre et s’offre sa deuxième victoire de la saison en quatre matches. Burnley reste avant dernier avec une seule unité. Marouane Fellaini et Romelu Lukaku ont disputé l’intégralité de la partie.

Le résumé de la rencontre

Manchester United débute bien la rencontre. Les hommes de Mourinho sont bien organisés, ils dominent.

Et cette domination est concrétisée par l’inévitable Romelu Lukaku un peu avant la demi-heure de jeu. Il trompe Joe Hart d’un coup de tête rageur. Les Red Devils sont bien dans cette rencontre.

Juste avant la pause, le Diable Rouge remet ça. A la base de l’action et à la conclusion il est opportuniste dans le rectangle. C’est 0-2, joli doublé du Belge.

La deuxième mi-temps continue sur les bases. Mais Paul Pogba voit son penalty arrêté par Hart à la 70ème minute de jeu.

United se complique ensuite la tâche. Ils sont réduits à dix en raison d’un carton rouge direct pour Rashford.

La rencontre se tend, trois cartes jaunes suivent en trois minutes, Bardsley, Shaw et Lukaku sont sanctionnés tour à tour.

Le score ne changera plus. Manchester a géré la rencontre et s'offre (enfin) une deuxième victoire cette saison!