Un doublé de David Silva mène Man City, avec Kompany et KDB, vers le succès

Ce lundi soir, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Stoke City pour le compte de la 30e journée du championnat anglais.

Avec Vincent Kompany et Kevin De Bruyne durant l’intégralité de la partie, les hommes de Pep Guardiola ont pris le dessus, avec notamment plus de 75% de possession de balle, grâce à un doublé du médian David Silva (0-2). Au terme d'un très beau mouvement collectif, l'Espagnol David Silva a marqué son 7e but de la saison en championnat (0-1, 10e).

Dominateurs, les joueurs de City ont plié la rencontre en début de seconde période grâce une nouvelle fois à l'ailier espagnol, à la conclusion d'un mouvement illustrant la maîtrise technique et tactique de sa formation (0-2, 50e). Les 'Potters' ne sont, de leur côté, pas parvenus à cadrer une frappe de la rencontre.

Avec ce succès, le vingt-sixième de la saison en Premier League, City caracole avec 81 points, contre 65 unités pour le dauphin Manchester United. Stoke City reste bloqué à la 19e et avant-dernière position.