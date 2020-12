Un déboulé solitaire, une bicyclette en lucarne : la Premier League fait le show

Mercredi soir se tenait la suite, mais pas encore la fin, de la 13e journée du championnat anglais. Une compétition qui prouve chaque semaine son caractère spectaculaire. Prenez, par exemple, la tête plongeante de Christian Benteke ou le choc indécis entre Liverpool et Tottenham, les deux premières équipes du classement.

Le but de notre compatriote valait le détour, mais pas autant que le deuxième but dans ce partage entre Crystal Palace et West Ham (1-1). Sébastien Haller, ancien attaquant de Francfort, a inscrit une reprise acrobatique en pleine lucarne pour ramener les deux équipes à égalité. Un but sensationnel rempli de maitrise.

Un peu plus tôt dans la soirée, lors de la victoire éclatante de Leeds contre Newcastle (5-2), Jack Harrison a lui inscrit une réalisation égoiste (il en faut parfois). Sur une contre-attaque, le gaucher de Leeds s'avance et, plutôt que de céder le cuir à un équipier, garde celui-ci jusqu'à l'entrée du grand rectangle adverse. Peu mis en danger, il ne réfléchit pas plus loin et catapulte alors le ballon dans le plafond du but.

Deux artistes, deux jolis gestes, deux buts spectaculaires.