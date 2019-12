Jordan Ayew a non seulement marqué le but du 2-1 définitif de Crystal Palace contre West Ham jeudi après-midi mais s'est surtout offert un splendide but à la 90e minute pour marquer le Boxing Day de Premier League de son empreinte.

L'attaquant ghanéen a défié toute la défense londonienne, l'a enrhumée d'un superbe enchaînement technique et a conclu son festival par un délicieux ballon piqué pour surmonter Jimenez. Tout simplement magique.