Un Burnley surmotivé se maintient en poussant Chelsea au partage, joli assist d'Hazard

Burnley a réussi un joli coup en Premier League ce lundi en poussant les Blues au partage, 2-2 et en assurant de cette façon son maintien. Et ce sont d’ailleurs les Clarets qui ont ouvert le score avec une très belle frappe d’Hendrick après huit petites minutes de jeu. Chelsea renversait ensuite la situation avec deux buts en quatre minutes. Le premier des pieds de Ngolo Kanté sur un assist virevoltant d’Eden Hazard. Le deuxième est superbement inscrit par Gonzalo Higuain à la suite d’un solo dans le rectangle. Mais Burnley ne renonce pas, Barnes égalise à la 24ème minute. Le score n’évoluera plus malgré de très nombreuses occasions, majoritairement des Blues. Ces derniers voient Tottenham repasser devant au classement mais avec le même nombre de points (67). Burnley compte désormais 40 points et est donc sauvé. En fin de rencontre la tension était palpable sur le terrain avec plusieurs "affrontements" sur la pelouse.

Le résumé de la rencontre

Les Blues sont cueillis à froid par une très belle frappe d’Hendrick qui surprend toute la défense. Un très beau but de Burnley.

Mais entre la 12ème et la 14ème minute, Chelsea renverse la situation et de quelle manière ! Eden Hazard fait tourner la tête des défenseurs adverses avant de délivrer un assist millimétré à Ngolo Kanté qui égalise.

Gonzalo Higuain lui aussi y va de son solo dans le rectangle de Burnley pour envoyer une frappe qui ricoche sur la transversale avant de terminer dans les filets. Chelsea reprend les choses en main. Le spectacle est au rendez-vous avec trois buts en six minutes.

Pas de quoi décourager les "Clarets" … à leur tour d’égaliser à la 24ème minute. Ashley Barnes est au bon endroit pour reprendre la balle et l’envoyer au fond des filets.

Eden Hazard a la possibilité de faire 3-2 à l’approche de la demi-heure de jeu mais il n’enroule pas assez sa frappe qui passe au-dessus des cages d’Heaton. Higuain manque aussi une frappe lointaine.

Après la tempête de la première mi-temps de part et d’autre, le calme revient un peu en seconde période. En termes de buts en tout cas, mais les occasions sont toujours bien présentes. Chelsea étouffe par moment son adversaire du jour mais Burnley ne renonce pas et ne lâche rien.

La fin de match est entièrement à mettre sur le compte des Blues qui ne parviennent pas à convertir leurs nombreuses occasions.