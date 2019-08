Un 2e Community Shield de rang pour De Bruyne et Man City, vainqueurs aux TAB contre Liverpool

Manchester City a une nouvelle fois imposé sa loi en terre anglaise dimanche après-midi en décrochant le Community Shield pour la deuxième année consécutive. Les Cityzens avaient remporté tous les trophées domestiques la saison dernière en enlevant le championnat, la FA Cup et la League Cup.

Opposés à Liverpool, ils sont parvenus à émerger aux tirs au but sur le score de 5-4 grâce à l’erreur décisive de Georginio Wijnaldum. Au terme des 90 minutes, les deux équipes s’étaient quittées sur un 1-1 suite aux buts de Raheem Sterling (12e) et Joël Matip (77e).

Kevin De Bruyne, victime de crampes, a quitté la pelouse à la 89e minute. Egalement titulaire, Divock Origi a été remplacé à la 79e minute.

Il s’agit du 6e succès en Community Shield pour Manchester City (1937, 1968, 1972, 2012, 2018 et 2019) et du 7e trophée pour Kevin De Bruyne avec les Mancuniens.

Les Skyblues ont très bien entamé la rencontre en prenant rapidement l’avance. Dominé, Liverpool a tout de même réussi à toucher le poteau grâce à Salah (15e). Le match s’est peu à peu rééquilibré avant que les Reds ne multiplient les opportunités en deuxième période. Un nouveau poteau de Salah (58e) et les arrêts de Bravo ont repoussé l’échéance tandis que Sterling gaspillait un face-à-face 5 étoiles devant Alisson.

C’est donc sur une phase arrêtée à la 77e que l’égalisation est tombée grâce à un travail d’équipe 100% défensif entre Van Dijk et Matip. Les hommes de Jürgen Klopp ont alors tout fait pour éviter les tirs au but mais deux arrêts providentiels de Bravo (83e et 88e) et un sauvetage miraculeux de Walker devant la ligne (90e+3) ont sauvé les Citizens qui ont finalement pu s’imposer aux tirs au but.