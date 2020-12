Un 10e assist et un penalty pour De Bruyne, inarrêtable avec Manchester City

Kevin De Bruyne continue à délivrer les passes décisives à un rythme impressionnant avec Manchester City. Le Diable rouge a d’ores et déjà atteint la barre des 10 assists avec son club cette saison. Ce samedi, face à Fulham il n’a mis que cinq minutes pour servir le ballon du 1-0 sur un plateau à Raheem Sterling.

Vingt minutes plus tard, il s’est chargé de transformer un penalty pour faire 2-0 et signer son 2e but de la saison (25e). 2-0, ce sera aussi le score final de cette rencontre comptant pour la 11e journée de Premier League.