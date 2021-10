Tuchel : "C’est beaucoup plus dur d’entraîner Mbappé et Neymar que des joueurs comme Lukaku"

Thomas Tuchel ne regrette décidément pas son départ du Paris Saint-Germain. Renvoyé du club parisien un jour avant Noël, le coach allemand a pris une belle revanche 6 mois plus tard en s’adjugeant la Ligue des Champions avec Chelsea. Épanoui sur le banc des Blues, Tuchel n’a pas perdu l’occasion de comparer les deux clubs lors d’un entretien avec l’hebdomadaire italien SportWeek qui s’était tenu début octobre et qui a été publié ce samedi.

"À Chelsea, tout est organisé pour que l’on puisse s’exprimer de la meilleure des manières. Pour être créatif, travailler et se préparer au mieux aux rencontres de championnat et de Ligue des Champions. Ici la communication est simple et il n’y a pas d’interférences inutiles. C’est beaucoup plus difficile d’entraîner Neymar et Mbappé que des joueurs comme Lukaku", déclare-t-il.

Alessandro Grandesso, journaliste qui a recueilli les paroles de Tuchel, s’est permis de lire entre les lignes de ces déclarations et ajouté d’autres éléments captés lors de sa discussion avec Tuchel. "Lorsqu’il était au PSG, il a aussi dû gérer les agents et les amis des stars. Il s’est senti un peu livré à lui-même face aux caprices de certains joueurs. Il a même dû compter sur Buffon pour que tout le monde respecte les horaires des entraînements", lit-on dans les colonnes de Sportweek. "A Paris, il se sentait comme un ministre du Sport", résume-t-on enfin.