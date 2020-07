Trossard marque un joli but et offre la victoire à Brighton contre Norwich

Les Seagulls se déplacent cet après-midi à Norwich, la lanterne rouge pratiquement condamnée de cette Premier League.

Leandro Trossard s'est illustré en inscrivant le seul but du match. A la suite d'une reconversion rapide, l'ancien joueur de Genk a très bien croisé sa course pour rencontrer un centre venu d'Aaron Mooy. Il s'agit de son quatrième but de la saison.

Score final 1-0, les Seagulls prennent la 15e place avec 36 points, soit 9 points d'avance sur Aston Villa, 18e et premier relégable, qui se rend à Liverpool dimanche. Norwich est dernier avec 21 points.