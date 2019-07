Trossard déjà buteur en amical avec Brighton

Brighton s’est imposé facilement face au FC Liefering. Plus que la victoire 2-5 contre une modeste équipe de D2 autrichienne, on retiendra que Leandro Trossard a déjà marqué pour son nouveau club.



Sur le banc en début de rencontre, l’ancien capitaine de Genk est monté à la pause et il s’est directement mis en évidence. Sur un long centre de Jahanbakhsh, le Diable rouge a évité le retour d’un défenseur autrichien d’un joli enchaînement technique. Il a ensuite calmement ajusté le gardien de Liefering.



Après "une semaine très positive en Autriche", Graham Potter, le coach des Seagulls, s’est félicité de voir cinq joueurs différents marquer. "Et tout le monde a participé, ce qui est toujours positif".