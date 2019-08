Trossard débloque son compteur en Premier League et offre un point à Brighton

Brighton and Hove a partagé face à West Ham ce samedi à l’Amex Stadium (1-1). Menés au score après le but de Chicharito, les Seagulls ont pu compter sur le sens du but de Leandro Trossard pour prendre un point à domicile.



L’ancien capitaine de Genk, titulaire pour la première fois, n’a pas manqué ses débuts devant son nouveau public. Le Diable rouge a récupéré un ballon à l’entrée du rectangle, a effacé un défenseur avant de placer une belle frappe croisée au fond des filets de Lukasz Fabianski.