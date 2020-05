Trophée soulevé et but venu d'ailleurs, le 6 mai un jour mémorable pour Kompany

Exactement un an plus tard, Vince The Prince a certainement vécu l’un des instants les plus forts de sa carrière de footballeur. Les Skyblues, engagés dans un duel épique avec Liverpool, pataugent à domicile contre Leicester. Un faux pas lors de l’avant dernière journée pourrait leur coûter le titre.



Il reste une 20 de minutes au chrono de l’Etihad Stadium quand Kompany est touché par la grâce. Il décoche une frappe soudaine, puissante et précise qui s’en va secouer les filets des Foxes et lance définitivement City sur la voie du sacre. Et dire que Guardiola lui avait dit de ne pas frapper. "Il a été intelligent, il ne m’a pas écouté", a souri Pep à la fin du match.