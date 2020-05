Toujours pas de "feu vert" du gouvernement à la reprise en Premier League

Oliver Dowden, secrétaire d'Etat britannique au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, a rappelé vendredi que le gouvernement britannique n'avait pas encoré donné son feu vert pour la reprise du football en Angleterre, qu'il appelle néanmoins de tous ses vœux.

"Ils n'ont pas reçu le feu vert", a déclaré à la BBC le ministre.

"Si nous pouvons élaborer un plan qui puisse marcher, j'aimerais que nous puissions aller de l'avant, car je pense que ce serait bon pour la nation et pour le football dans son ensemble", a cependant ajouté Oliver Dowden.

"J'espère vraiment que nous pourrons mettre cela en place, mais la sécurité publique doit toujours être prioritaire, et c'est donc seulement si nous sommes confiants qu'elle soit assurée que nous pourrons entamer un processus de reprise", a-t-il précisé.

Les représentants des clubs de Premier League doivent se rencontrer lundi afin de discuter des dernières modalités du "Project Restart", le projet de reprise du Championnat d'Angleterre.

United se prépare à la reprise

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a déclaré que son équipe allait "intensifier" l'entraînement en vue d'une éventuelle reprise de la saison.

Lors d'un entretien sur BBC Football Focus, Solskjaer a expliqué que Manchester avait changé des choses pour les entraînements en suivant le travail des joueurs via un système de GPS. "Je pense que cela a inspiré et motivé une partie des joueurs d'en faire un peu plus. Il est temps d'intensifier un peu plus les entraînements parce que nous sommes, espérons-le, proches d'une reprise. Nous suivons évidemment les mesures et nous attendons le feu vert de la Premier League pour faire revenir les joueurs. Nous devrions être prêts."

La Premier League est suspendue depuis mi-mars et la reprise de la Bundesliga le 16 mai a fait renaître l'espoir d'une reprise de la saison à huis clos en Angleterre.