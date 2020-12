Toujours critiqué, Olivier Giroud est toujours bien là

Avec un temps de jeu famélique depuis le début de saison, on pourrait croire qu’Olivier Giroud n’arrive plus à marquer. Dépassé dans la hiérarchie des attaquants à Chelsea par Timo Werner et Callum Hudson Odoï, le Français arrive pourtant à tirer son épingle du jeu si on regarde d’un peu plus près ses statistiques.

Ce lundi soir, c’est d’ailleurs lui qui a débloqué le compteur face à Aston Villa. Le Français était pour une fois titulaire à la place de Werner. Et Giroud a profité de sa quatrième titularisation de la saison pour inscrire son troisième but en championnat. Il confirme ainsi qu’il est un atout important face aux Villans, en ayant marqué à chaque fois contre eux en Premier League lors de chacun de ses sept derniers matches.

Avec un nouveau but de la tête, son 32e depuis 2012 et ses débuts en Premier League, personne n’a fait mieux que lui d’après Opta sur cette période. Des stats qui sont également intéressantes si on regarde son ratio buts par minute jouée. Et encore une fois, Giroud fait bien mieux que se défendre. En ayant marqué neuf buts toutes compétitions confondues en 595 minutes, le Français est décisif toutes les 66 minutes.

Avec 1743 minutes jouées pour 8 buts inscrits, son équipier Allemand Timo Werner est bien en deçà des stats de Giroud. Et au vu du classement actuel de Chelsea et des problèmes que Lampard a pour le moment à aligner les résultats, Olivier Giroud a peut-être enfin convaincu son coach de lui donner plus de temps de jeu ? Réponse le 3 janvier lors de l’affiche Chelsea – Manchester City.