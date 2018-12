Tottenham, Vertonghen et Alderweireld font le boulot contre Leicester

Tottenham est venu à bout de Leicester 0-2 au King Power Stadium ce samedi soir à l'occasion de la 16ème journée de Premier League. Avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans leurs rangs toute la rencontre, les Spurs ont ainsi pu reconquérir la troisième place que leur avaient provisoirement chipé Chelsea et Arsenal dans l'après-midi.

Après une première période laborieuse, Heung-Min Son est parvenu à contourner le rempart défensif des Foxes d'une frappe à distance enroulée hors de portée de Kasper Schmeichel (45'). Le Sud-Coréen était une nouvelle fois protagoniste en deuxième période avec un centre parfait au deuxième poteau pour le coup de tête victorieux de Dele Alli (58').

Tottenham, toujours privé de Mousa Dembele, compte 36 points au classement. Il a six points de retard sur le leader Liverpool et cinq sur le deuxième Manchester City. Les Spurs ont en revanche deux unités de plus que Chelsea et Arsenal.