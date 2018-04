Tottenham, toujours sans Alderweireld, s'impose dans la douleur à Stoke

Tottenham a souffert pour repartir avec les trois points de son déplacement à Stoke (1-2) lors de la 33ème journée de Premier League samedi après-midi. Jan Vertonghen et Mousa Dembélé ont joué l'entièreté de la partie. Toby Alderweireld n'était pas repris dans le groupe des Spurs.

Après une première période pauvre en occasion, les Spurs devaient attendre le deuxième acte pour faire vaciller une équipe de Stoke accrocheuse. Bien lancé par Dembélé, Dele Alli servait idéalement Christian Eriksen qui ouvrait le score (52e). Seulement, l'avance des Londoniens était de courte durée. Hugo Lloris manquait sa sortie et dégageait le ballon sur Mame Diouf qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (56e). Cependant, Tottenham pouvait compter sur son buteur Harry Kane pour inscrire le but de la victoire, son 24ème de la saison en Premier League, d'une reprise de la tête (63e). Tottenham (67 points) profite du nul de Liverpool à Everton (0-0) pour rejoindre les Reds à la troisième place.

En bas de tableau, Huddersfield a partagé les points sur le terrain de Brighton (1-1). Steve Mounie (33e) avait rétabli l'égalité après l'ouverture du score de Brighton sur un but contre son camp de Lossl (29e). Sur le banc au coup d'envoi, Laurent Depoitre est monté au jeu dans le temps additionnel. Huddersfield (32 points) stagne à la seizième place et compte quatre points d'avance sur Southampton, premier relégable, qui compte toutefois deux matchs de moins et se déplace dimanche à Arsenal.