Tottenham s'impose à Newcastle, Vertonghen 1er buteur belge de la saison anglaise

Tottenham a parfaitement lancé sa saison en s'imposant chez un solide Newcastle (2-1), samedi lors de la 1re journée de la Premier League.

Mauricio Pochettino, qui n'a reçu aucun renfort durant le mercato, avait fait le bon choix en alignant ses vedettes Eriksen, Kane et Alli, les "Spurs" n'ont en effet pas eu trop de marge sur les "Magpies".

Les hommes de Rafael Benitez auraient même pu mériter mieux, touchant deux fois les poteaux en seconde période.

Sur le premier corner de la rencontre, Davinson Sanchez déviait au second poteau et Jan Vertonghen, bien placé, smashait le ballon de la tête pour l'ouverture du score (8). Le Belge devenant ainsi le premier buteur belge de la saison anglaise.

Mais la joie était de courte durée, puisque Joselu décroisait immédiatement de la tête un centre parfait de Ritchie (11).

Pas désarçonnés, les Londoniens repartaient de l'avant et trouvait facilement la faille. Aurier dosait parfaitement son centre et Alli n'avait plus qu'à placer une petite tête croisée pour repasser devant (18).

En seconde période, Newcastle poussaient sans succès, grâce notamment à un très bon Lloris.

D'abord, Diamé trouvait le poteau d'une puissante reprise dans un angle fermé (47), puis Joselu manquait son duel avec Lloris (51), avant que le champion du monde ne réalise un joli arrêt face à Perez sur corner (60).

La recrue des "Magpies", Rondon, fraîchement arrivé de West Bromwich, trouvait ensuite le poteau de Lloris dans les dernières minutes (86).

Toby Alderweireld n'a pas quitté le banc tandis que Mousa Dembélé a disputé les vingt dernières minutes.