Tottenham premier match couperet pour Solskjaer... avant le mois de tous les dangers

Ole Gunnar Solskjaer a survécu à l'humiliation 0-5 de Manchester United face à Liverpool. Pour le moment. Le coach norvégien est toujours pointé du doigt par les supporter mancuniens mécontents et ne semble plus avoir le soutien total de sa direction.

Des discussions ont eu lieu en début de semaine pour statuer sur l'avenir de Solskjaer. Celles-ci ont eu une issue positive, le Norvégien encaissant notamment le soutien du légendaire Sir Alex Ferguson.

Mais s'il a sauvé sa peau et sera sur le banc des Red Devils face à Tottenham samedi, Solskjaer n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Selon le Telegraph et d'autres médias anglais, OGS aurait reçu une sorte d'ultimatum de la part de son club.

Pour continuer sur le banc des Red Devils, il devra se montrer (très) convaincant lors des trois prochains matches qui attendent Man Utd : Tottenham (30/10), Atalanta (02/11) et Manchester City (06/11).

Trois matches qui précéderont la trêve internationale. De quoi donner un peu de temps aux dirigeants mancuniens pour prendre contact avec un successeur. Le nom d'Antonio Conte est celui qui a le plus circulé ces derniers jours.

S'il parvenait à franchir ce triptyque indemne, Solskjaer devra dans tout les cas rester sur ses gardes. Après le match de reprise contre Watford, OGS pourrait être confronté à un autre tour de force avec des matches contre Villarreal (23/11), Chelsea (28/11) et Arsenal (02/12).

En dehors des performances sur le terrain, l'ancien buteur des Red Devils devra également gérer les tensions dans son vestiaire. Selon certains médias espagnols et anglais, les relations avec Paul Pogba ne seraient pas au beau fixe. Cristiano Ronaldo aurait quant à lui soutenu son coach devant le vestiaire cette semaine malgré les rumeurs de frictions entre les deux hommes rapportées récemment.

Arrivé en mars 2019 à la tête de Man Utd, Solskjaer a enregistré 77 victoires, 32 partages et 36 défaites en 145 matches dirigés. Manchester United a terminé 6e de Premier League en 2019, 3e en 2020 et 2e en 2021. Les Red Devils sont actuellement 7es de Premier League avec 8 points de retard sur Chelsea.