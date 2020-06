Tottenham - Manchester United: pression maximale sur les Spurs (Live commenté 21h15)

Dès la reprise, une grosse affiche pour Tottenham et José Mourinho! La réception de Manchester United à 21h15 ce vendredi s'annonce déjà décisive dans la course à l'Europe, un enjeu crucial pour les Spurs, fragilisés financièrement. Vous pourrez suivre la rencontre en direct commenté.

Pour le technicien portugais, c'est l'occasion de se "venger" de son ancien club (2016-2018) qui lui avait infligé sa première défaite sur le banc londonien début décembre (2-1). Mais c'est aussi un match vertigineux car Tottenham, seulement huitième (41 pts), accuse déjà quatre longueurs de retard sur "ManU" (5e, 45 pts) et sept sur la quatrième place de Chelsea (48 pts), la dernière qualificative pour la lucrative Ligue des champions.

Avec un titre qui pourrait être attribué à Liverpool dès lundi, la course à l'Europe occupe tous les esprits en Premier League.

D'ailleurs, la cinquième place occupée par Manchester United pourrait bien devenir qualificative pour la C1 en cas d'échec de l'appel de Manchester City (2e) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre son exclusion de toute compétition européenne l'an prochain pour des entorses aux Fair-Play financier. La décision doit être rendue début juillet.

Les candidats aux places européennes sont nombreux, puisque même Burnley et Crystal Palace, 10e et 11e, ne sont qu'à 6 points. Et la lutte sera féroce.

Les Spurs et les Red Devils vont toutefois bénéficier du retour de blessés de marque pour ce match, qui sera un premier tournant: Son-Heung-min, Harry Kane et Steven Bergwijn côté Spurs, Marcus Rashford et Paul Pogba pour United.

Et gare au faux pas: une défaite serait un coup dur pour Tottenham en vue d'une qualification européenne qui serait bienvenue pour leur situation financière fragilisée.