Nouveau duel entre José Mourinho et Pep Guardiola ce samedi soir ! Tottenham reçoit Manchester City dans le cadre de la neuvième journée de Premier League. La rencontre débute à 18h30 et est à suivre en direct commenté sur RTBF Sport.

Les hommes de Pep Guardiola doivent à tout prix remporter cette rencontre. Pour faire oublier la défaite 2-0 de février dernier mais aussi et surtout pour remonter au classement ! Ils sont dixièmes avec un match de retard. En face, Tottenham est deuxième et n'a plus perdu en Premier League depuis le 13 septembre. Les hommes de José Mourinho sont en forme et ne risquent pas de baisser l'intensité face aux Cityzens.

Du côté des Belges, Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld sont alignés d'entrée de jeu.