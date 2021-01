En début de saison, peu d'observateurs auraient prédit une entame aussi rocambolesque pour Liverpool. Champions en titre et grandissimes favoris à leur propre succession, les Reds ont beaucoup de mal à retrouver leurs cannes en Premier League. Résultat, ils ne sont que 5e de Premier League (à 7 points du leader, Manchester City) et restent même sur cinq matches sans victoire en Premier League.

C'est offensivement que le bât semble blesser puisque Liverpool, orphelin de son ange gardien du début de saison Diogo Jota, n'a inscrit qu'un seul but sur ses cinq derniers matches. Eliminées de FA Cup par Manchester United, les ouailles de Jürgen Klopp voudront redresser la barre et redorer leur fanion, face à l'un des autres poids lourds du championnat. Abonné au places d'honneur ces dernières saisons, Tottenham, adversaire des Reds ce jeudi, alterne le chaud et le très froid et navigue aux alentours du Top 5. Après leur victoire face à Sheffield (1-3), les Spurs sont désormais 6e.

Qui remportera ce choc du haut de tableau en Premier League ? La réponse dès 21 heures.