Tottenham gagne contre Arsenal, Heung-Min Son régale avec un but 5 étoiles

De retour de blessure, Toby Alderweireld a aidé Tottenham a l'emporter assez facilement face au rival, Arsenal, lors du North London Derby, dimanche lors de la 11e journée de Premier League (2-0).

Toby Alderweireld était absent depuis le 21 novembre et sa blessure face à Manchester City. Le défenseur belge a effectué son retour ce dimanche pour affronter Arsenal dans le North London Derby. Tottenham s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Heung-Min Son (13e) et de Harry Kane (45e+1). Avec 24 points, Tottenham récupère la tête de la Premier League alors qu'Arsenal ne compte que 13 points en 11 journées et se classe 15e.