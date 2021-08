Tottenham fait tomber Man City sous fond de transfert de Harry Kane, De Bruyne rejoue dix minutes

En pleine crise identitaire suite au feuilleton Kane, potentiellement en partance chez son adversaire du soir, et pas aidé par un mercato entrant inexistant, Tottenham a rassuré. Face à Manchester City, les Spurs ont fait le gros dos avant de jouer sur leurs qualités en contre-attaque. Heung-Min Son a brillé sur le seul but du match. Encore incertain avant le coup d’envoi, Kevin De Bruyne a disputé une dizaine de minutes encourageantes.

L’été de Manchester City a été articulé autour de deux dossiers : Jack Grealish, finalement signé pour 118 millions d’euros ; et Harry Kane, qui pourrait rejoindre les Skyblues dans les prochaines semaines pour un montant record. C’est peu dire que le déplacement des hommes de Pep Guardiola à Tottenham attise encore un peu plus les discussions autour du prince Harry, absent de la feuille de match londonienne.

Désormais sous les ordres de Nuno Esprito Santo, Tottenham est en reconstruction et se montre attentiste en début de match. Hugo Lloris manque une intervention aérienne (5e) alors que Joao Cancelo manque de tromper le gardien français (6e). Tottenham équilibre les échanges même si Riyad Mahrez rate l’ouverture du score sur une reprise de volée croquée (35e). Tottenham joue les contre-attaques à 100%, une première frappe enroulée de Son est à un cheveu de faire mouche (40e) et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un nul logique.

Après le repos, les Spurs insistent sur contre-attaque, avec raison : bien isolé sur la droite, Heung-Min Son dribble Nathan Aké et arme une frappe enroulée au second poteau (55e, 1-0). Seul en pointe de l’attaque vu l’absence de Harry Kane, le Coréen régale. Quatre minutes plus tard, Steven Bergwijn manque la possibilité d’assommer les Skyblues en plaçant son face-à-face dans le petit filet extérieur d’Ederson.

Les têtes sont basses chez les Citizens et ce n’est pas la timide réaction de Grealish sur une frappe du gauche qui a de quoi rassurer (74e). Kevin De Bruyne monte finalement au jeu pour créer l’électrochoc manquant aux Mancuniens (79e). Son premier ballon touché est pratiquement synonyme d’assist. De quoi rassurer tout le monde, d’autant qu’il enchaîne sur une frappe puissante écartée par Lloris cinq minutes plus tard et prend en charge toute la distribution du jeu mancunien. Insuffisant pour inverser la tendance du match, mais rassurant pour la suite.

Tottenham tient un premier succès de choix dans cette Premier League. Malgré ses absents, le champion d’Angleterre a déçu, notamment dans sa présence dans le rectangle. Ça tombe bien, il paraît qu’un attaquant est en train de se mettre en route pour le rejoindre.