Tottenham et ses Belges défaits par Chelsea, Lampard se joue à nouveau de Mourinho

Chelsea est sorti victorieux du derby londonien face à Tottenham. Un doublé de Willian a permis aux Blues de s’imposer et d’infliger une troisième défaite à aux Spurs version Mou (0-2).



Le Portugais s’est à nouveau incliné face à l’un de ses ex-protégés. L’an dernier, Frank Lampard avait éliminé aux tirs au but le Man U du Mou à Old Trafford en League Cup.



Toby Alderweireld a disputé l’intégralité de la rencontre et a été averti à la 67e. Jan Vertonghen a cédé sa place à la 74e minute. Michy Batshuayi est monté pour les dix dernières minutes.



Les premières minutes de ce duel entre candidats à l’Europe se jouent en mode mineur. Un coup d’éclat de Willian vient réveiller le public. Le petit brésilien s’appuie sur Cesar Azpilicueta, il fixe Serge Aurier et décoche une frappe enroulée du droit précise qui finit sa course dans le petit filet opposé (0-1, 12e).



Tottenham, requinqué depuis l’arrivée de Mourinho (5 victoires en 7 matches), peine à trouver ses marques. Harry Kane, idéalement servi par Moussa Sissoko, (28e) puis Heung-Min Son (29e) tirent hors cadre.



Les esprits s’échauffent dans ce derby londonien. Dele Alli et Mateo Kovacic sont avertis (43e). Antony Taylor, l’arbitre de la rencontre, perd le fil et commet une sérieuse erreur d’appréciation sur une sortie complètement manquée de Paulo Gazzaniga. Le gardien des Spurs loupe son dégagement et accroche Marcos Alonso. Monsieur Taylor estime que… la faute est commise par le joueur de Chelsea. Le VAR intervient et attribue un penalty aux Blues et une carte jaune à l’Argentin. Willian convertit la sanction d’un contre-pied parfait (0-2, 45e+3).



Les affaires ne s’arrangent pas pour les Spurs après la pause. S’ils échappent à un 3e but – la réalisation de Tammy Abraham est logiquement annulée pour hors-jeu (55e) -, ils se retrouvent à dix après l’exclusion directe de Son (62e). Les joueurs de Mourinho sont sonnés et le match est plié.



Chelsea enregistre un résultat très important dans la course au Top 4 et consolide sa quatrième place. Tottenham, 7e, est repoussé à six unités.