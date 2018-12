Tottenham et Alderweireld libérés par Eriksen, Kabasele à nouveau titulaire

Tottenham a consolidé sa place dans le Top 3 de la Premier League. Mais non sans mal. Les Spurs ont dû attendre les derniers instants pour émerger face à Burnley.



Christian Eriksen a marqué le seul but du match dans les arrêts de jeu (1-0). Toby Alderweireld a disputé l'intégralité de la rencontre. Mousa Dembélé et Jan Vertonghen, forfait en raison d'un problème à la cuisse, étaient absents. Tout comme Steven Defour chez les Clarets. Au classement, les Spurs sont 3es avec 39 points alors que Burnley est 17e avec 12 points.



Christian Kabasele a enchaîné une deuxième titularisation de rang avec Watford. Il a participé à la victoire des Hornets contre Cardiff City. Le Diable rouge a passé une première partie de rencontre tranquille avec les buts de Deulofeu (16e), Holebas (52e) et Quina (68e) mais a dû résister au forcing des Gallois, buteurs avec Hilett (80e) et Reid (82e) en fin de rencontre.



Au classement, Watford se donne de l'air et occupe la 9e place avec 24 points, un point de moins que Wolverhampton (7e avec 25 pts). Les Wolves se sont imposés 2-0 contre Bournemouth. Leander Dendoncker était confirmé dans la sélection mais est resté sur le banc.



Laurent Depoitre, 90 minutes sur la pelouse, et Isaac Mbenza, monté à la 77e, n'ont pas pu éviter la défaite d'Huddersfield face à Newcastle (1-0). Huddersfield reste dans la zone rouge, à la 18e place avec 10 unités.

Enfin, Crystal Palace a obtenu un succès précieux 1-0 contre Leicester grâce à un but de l'ancien Anderlechtois Luka Milivojevic. Toujours privés de Christian Benteke, les Eagles montent à la 15e place avec 15 points.