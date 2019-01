Tottenham et Alderweireld en balade à Cardiff

Tottenham est venu à bout de Cardiff City sans trop de difficultés. Les Spurs ont plié l'affaire en une demi-heure, le temps de mettre en évidence les lacunes défensives galloise (0-3).



Toby Alderweireld est seul Diable titulaire. Vu la faiblesse de l'opposition, l'ex-Ajacide a passé une rencontre tranquille. Mousa Dembélé (cheville) et Jan Vertonghen (cuisse) sont toujours absents pour cause de blessure.



Les Spurs ont visiblement bien digéré leur réveillon et se mettent en route directement. Harry Kane est le premier à dégainer (3e), rapidement imité par Christian Eriksen (13e). Heung Min Son profite à son tour de la fragilité défensive de Cardiff (43 buts encaissés) pour mettre fin au suspense avant ... la demi-heure (26e). Trois tirs cadrés, trois buts : les Londoniens sont en plus terriblement efficaces.



La différence actée au marquoir, Tottenham ne force plus son talent, surtout en cette période chargée dans le championnat anglais.



Surpris par Wolverhampton le week-end dernier, les Londoniens sont repartis du bon pied et restent en lutte pour la deuxième place. Avec 48 points, ils doublent même Manchester City (47, 2e) qui reçoit Liverpool, le leader, jeudi pour le choc au sommet de ce début d'année.