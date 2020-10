Tottenham engage le défenseur gallois Joe Rodon

Tottenham a annoncé vendredi avoir engagé le défenseur international gallois Joe Rodon, en provenance de Swansea, qui a signé un contrat jusqu’en 2025.

Le défenseur central (1,93 m), qui aura 23 ans la semaine prochaine et qui a coûté quelque 15 millions de livres (16,5 M EUR) aux Spurs, selon la presse, compte 4 sélections en équipe nationale.

Il a démarré les 3 matches lors de la dernière trêve internationale, dont la défaite (3-0) à Wembley contre l’Angleterre.

Il s’agit de la 7e recrue estivale des Spurs qui se sont renforcés dans toutes les lignes, avec les arrivées de Joe Hart comme gardien remplaçant, de Matt Doherty, Sergio Reguilon et Rodon en défense, Pierre-Emile Hojberg au milieu et de Gareth Bale et Carlos Vinicius en attaque.