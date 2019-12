Tottenham-Chelsea : Alderweireld et Vertonghen débutent, Batshuayi sur le banc (LIVE commenté 17h30)

Ce derby londonien entre Chelsea et Tottenham a quelque chose de paradoxal. Parce que si on avait dû pronostiquer sur le match il y a quelques semaines, on aurait plus que probablement misé sur les Blues. Parce que les hommes de Frank Lampard carburaient à plein régime (six victoires consécutives entre fin septembre et mi-novembre) et qu'à contrario Tottenham végétait dans le ventre mou de Premier League, ne parvenant pas à enchaîner les bons résultats.

Depuis, de l'eau a pourtant coulé sous les ponts. Tottenham a fait peau neuve, Mauricio Pochettino laissant sa place sur le petit banc au sulfureux José Mourinho. Un changement d'entraîneur qui a aussi coïncidé avec une remontée en flèches des résultats. C'est bien simple, depuis l'arrivée du Portugais, les Spurs restent sur quatre victoires en cinq matches.

Et contre toute attente, son adversaire du jour, Chelsea, s'est écroulé, ne raflant que trois petits points sur les cinq dernières rencontres. D'un côté, on a donc une équipe de Tottenham en pleine recrudescence statistique et de l'autre une équipe de Chelsea, forcément revancharde face à un adversaire direct. Difficile donc de pointer un favori pour cette rencontre qui verra trois Diables rouges à l'oeuvre : Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Michy Batshuayi. Début de la rencontre sur le coup de 17h30.