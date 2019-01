Tottenham, avec Alderweireld sur le banc, en passe 7 à Tranmere en 32e de finale de la Cup

Tottenham a fait respecter son rang de 3e de Premier League en allant écraser 7-0 les pensionnaires de 4e division, Tranmere Rovers, grâce à un triplé de Fernando Llorente et un doublé de Serge Aurier, vendredi, pour aller en 16e de finale de la Coupe d'Angleterre.

Si les joueurs locaux ont tenu pendant 40 minutes avant d'encaisser le premier but, signé Aurier, ils ont été battus à six reprises en seconde période dans une rencontre à sens unique. Harry Kane, le buteur maison, y est aussi allé de son but sept minutes après sa rentrée, à la place de Llorente.

Toby Alderweireld était le seul Belge sur la feuille de match. Il est resté toute la rencontre sur le banc.

Des six plus grands clubs anglais, seul Liverpool affronte un autre club de l'élite, Wolverhampton lundi, l'autre affrontement entre clubs de l'élite aura lieu samedi avec Bournemouth-Brighton.