Tottenham, avec Alderweireld, corrige sèchement Everton (2-6)

Tottenham a corrigé Everton en déplacement dimanche (2-6) en clôture de la dix-huitième journée de Premier League. Toby Aldeweireld, titulaire, et ses coéquipiers confortent leur troisième place au classement. Mousa Dembele et Jan Vertonghen, blessés, n'ont pas participé à la rencontre.

Suite aux défaites samedi de Manchester City, 2-3 face à Crystal Palace, et de Chelsea, 0-1 contre Leicester, Tottenham avait l'occasion de réaliser la bonne opération en cas de victoire sur la pelouse d'Everton dimanche. Pourtant menés dès la 21e minute sur un but de Walcott, les Spurs ont finalement fait exploser la défense des 'Toffees' en l'emportant 2-6.

Son (27) a tout d'abord égalisé six minutes après l'ouverture du score des pensionnaires de Goodison Park. Alli (35), Kane (42) et Eriksen (48) ont ensuite donné une avance de trois buts aux visiteurs avant que Sigurdsson (51) ne réduise le score. Les Londoniens ont encore inscrit deux nouveaux buts par la suite, via Son (61) et Kane (74), pour finalement infliger une véritable correction aux joueurs locaux.

Mousa Dembele, blessé à la cheville, et Jan Vertonghen, touché à la cuisse, n'ont pas participé à la victoire des troupes de Mauricio Pochettino.

Tottenham, troisième avec 42 points, prend cinq points d'avance sur Chelsea, quatrième, mais revient surtout à deux unités de Manchester City, qui compte 44 points. Liverpool, victorieux à Wolverhampton 0-2, trône en tête de la Premier League avec 48 points.