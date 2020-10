Tottenham atomise Manchester United, Kane et Son s'amusent

Le résumé de la rencontre

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard. Dès la première minute de jeu, Davinson Sanchez accroche Anthony Martial dans la surface de réparation, et l’arbitre indique logiquement le point de pénalty. C’est comme à son habitude Bruno Fernandes qui se charge de transformer le pénalty (1-0). Depuis son arrivée en Angleterre, le Portugais est sur un sans-faute, avec 10 pénaltys convertis en autant de tentatives.

Les Mancuniens célèbrent à peine leur but que trois minutes plus tard, Tanguy Ndombélé vient égaliser dans un cafouillage total. Une erreur de relance de Maguire dans sa surface permet à l’ancien lyonnais d’inscrire son troisième but en Premier League. Et il faut attendre 3 minutes seulement pour que Son ne vienne inscrire le but du 1-2. Harry Kane sert son partenaire à la perfection, et le Sud-Coréen ne tremble pas face à De Gea. C’est la 5ème passe décisive de Kane pour Heung-Min Son cette saison. A la demi-heure de jeu, Anthony Martial reçoit un carton rouge pour avoir mis un coup dans le visage de Lamela. Et on peut dire que c’est le tournant du match, car Harry Kane marque dans la foulée. Encore une erreur dans la défense de Manchester, cette fois de Bailly, qui permet à Son de servir Kane au point de pénalty (1-3). En fin de première période, Son, encore lui, vient couronner la mi-temps catastrophique de Manchester United en inscrivant le but du 1-4, son deuxième aujourd’hui. L’arbitre siffle alors la pause, Manchester United peut souffler.

Le coach des Mancunniens, Ole Gunnar Solskaer, opère alors deux changements dans l’espoir de renverser la tendance. Mais dès la 51', le défenseur ivoirien Serge Aurier met un nouveau coup sur la tête des locaux, en inscrivant le cinquième but de son équipe sur une belle ouverture d’Hojberg (1-5). A dix minutes du terme, Paul Pogba accroche Ben Davies dans la surface et provoque un pénalty que Harry Kane se fait le plaisir de transformer. L’international anglais démarre la saison de la meilleure des manières, avec 3 buts et 6 passes décisives en 4 rencontres de Premier League. Coup de sifflet de l'arbitre, fin du calvaire pour Manchester United.

Avec cette victoire, les Spurs remontent à la cinquième place avec 7 points, alors que Manchester United se classe 16ème avec une petite victoire en trois rencontres.