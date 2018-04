Tottenham accroché pour le retour d'Alderweireld, Vermaelen joue 90 minutes et partage

Tottenham a été tenu en échec sur la pelouse de Brighton en match en retard de la 31e journée de Premier league (1-1). Toby Alderweireld a effectué son retour. Il était même titulaire aux côtés de Jan Vertonghen. Une première en championnat depuis le mois d'octobre, une première depuis deux mois si on tient compte de ses apparitions en Cup. Mousa Dembélé a disputé le dernier quart d'heure.



Mauricio Pochettino n’avait pas trop chamboulé son effectif malgré la demi-finale de Cup de ce week-end face à Manchester United. Mais les déplacements dans la station balnéaire de l'East Sussex ne réussissent décidément pas aux Spurs. Lors de leur dernière visite, ils avaient été battus par les Seagulls. 35 ans plus tard, ils ont dominé mais ils ont dû se contenter d'une petite unité qui ne les arrange pas dans la course au podium. Pascal Gross (49e) a répondu - sur penalty - du tac au tac à l'ouverture du score de Harry Kane (48e).