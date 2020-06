Tottenham a proposé un contrat d'un mois à Jan Vertonghen

Tottenham a formulé une drôle de proposition à Jan Vertonghen, dont le contrat expire le 30 juin. Selon Het Nieuwsblad, le club anglais a offert au Diable rouge une prolongation… d’un mois.



Le coronavirus a chamboulé le monde. Avec les reports, le sport a aussi été bouleversé dans ses habitudes. Les contrats censés se terminer avec les saisons pourraient poser problème.



A Tottenham, on veut se prémunir de tous les tracas juridiques. Et comme la saison va se terminer au-delà du 30 juin, les Spurs espèrent garder leur effectif intact jusqu’au terme du championnat.



Mais les dirigeants londoniens n’auraient pas l’intention de conserver "Sterke Jan" plus longtemps. D’où la proposition faite à Vertonghen.



Le gaucher anversois est resté évasif sur ses intentions. Fin avril, il a même suggéré qu’il pourrait rester à Tottenham.



Va-t-il rendre un dernier service à l’équipe où il a joué ces 8 dernières années ?Lui seul le sait.