Tom de Mul, agent de Jan Vertonghen: "Il y a pas mal d'intérêts pour l'engager librement"

L'image fait le tour de la planète football depuis mardi soir: Jan Vertonghen est sorti de manière précoce du jeu et a ostensiblement montré sa déception, prenant sa tête entre ses mains, inconsolable sur le banc. Alors que son contrat se termine en juin prochain, certains ont vu une rupture entre le Belge et son club.

"Sa réaction n'avait rien à voir avec son avenir" tempère son agent, Tom De Mul dans Het Laatste Nieuws. "Il était juste déçu quand il a été remplacé, mécontent de sa prestation et de celle de l'équipe dans la première heure. Jan veut toujours réaliser des grandes choses avec les Spurs. Il veut se qualifier pour la Champions League ou l'Europa League. Il veut remporter la Cup. Il a 32 ans et reste ambitieux. Il est concentré: il a encore beaucoup d'objectifs. L'Euro est l'un d'eux."

Pourtant, la situation est floue pour le Diable. Il est en fin de contrat et pourrait donc partir librement à la fin de l'actuelle saison. "Nous n'avons toujours pas conclu d'accord [avec Tottenham] mais nous n'excluons rien. Il y a pas mal d'intérêts de la part de clubs pour l'engager librement. Mais continuer avec Tottenham est toujours une option. La porte est toujours ouverte. Jan est toujours super heureux à Tottenham et il adore Londres. Il est toujours impliqué. Il a beaucoup de respect pour Tottenham, tout comme le club a du respect pour lui. C'est logique après 8 saisons. Il y a une réelle connexion."

En tout cas, il reste ambitieux: "Ce que j'admire chez Jan, c'est qu'il veut jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. Il a encore 'très faim' " explique Tom De Mul. "C'est un perfectionniste. Il est engagé. C'est un livre ouvert: il ne peut pas cacher ses émotions lorsque les choses ne vont pas comme il le souhaite."