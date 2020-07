Toby Alderweireld offre trois points précieux à Tottenham dans le derby contre Arsenal

Toby Alderweireld a inscrit un but très important pour Tottenham contre Arsenal ce dimanche! Le Diable a permis aux Spurs de mener 2-1 à une dizaine de minutes de la fin et de s'imposer dans ce derby. Les trois points empochés ce dimanche permettent aux hommes de Mourinho de reprendre la place des Gunners et de se relancer dans la course à l'Europe, en huitième position.

Tottenham est parvenu à inverser une situation compliquée puisque Lacazette avait ouvert le score au quart d'heure de jeu d'une superbe frappe. Son est parvenu à égaliser quelques minutes plus tard.

En fin de rencontre, le défenseur belge est venu placer sa tête sur un corner pour tromper Martinez. Il s'agit de son deuxième but cette saison.