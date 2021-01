Toby Alderweireld buteur de la tête avec Tottenham pour lancer 2021 idéalement

Lukaku ? Hazard ? De Bruyne ? Non. Le premier but d’un Diable rouge en cette année 2021 est signé Toby Alderweireld. Le défenseur de Tottenham a très bien débuté l’année ce samedi en inscrivant le troisième but de son équipe face à Leeds United.

Après les buts de Harry Kane et Heung-Min Son en première période, le défenseur belge a lui aussi inscrit son nom au marquoir en reprenant un corner du Coréen de la tête à la 50e minute. Un coup de tête bien ajusté intercepté derrière la ligne par le jeune gardien français Illan Meslier, plutôt maladroit sur le coup.