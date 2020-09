Timothy Castagne : "Je me sens prêt pour la Premier League"

Timothy Castagne a quitté jeudi l'Italie et l'Atalanta Bergame pour rejoindre Leicester en Angleterre où il a signé un contrat de cinq ans. "Je suis très excité et j'ai hâte de rejoindre le groupe", a déclaré le Diable Rouge sur le site des Foxes.

À Leicester, Castagne, 24 ans, va donc découvrir la Premier League après trois saisons en Serie A. "Mentalement, je me sens prêt", a réagi le Diable Rouge. "Évidemment, j'aurai besoin de l'aide de l'entraîneur et de tout le monde mais je suis très excité. C'est le meilleur championnat du monde et je veux bien prester sur le terrain."

Pour l'aider à s'intégrer au mieux dans son nouvel environnement, l'Arlonais pourra compter sur Youri Tielemans et Dennis Praet, ses équipiers en équipe nationale, mais aussi Wilfried Ndidi qu'il a connu à Genk. "Ce sera évidemment plus facile pour moi", a reconnu Castagne. "J'ai déjà entendu beaucoup de choses en discutant avec Youri et Dennis et je serai content de retrouver Wilfried."

En juillet 2019, Castagne avait déjà eu l'occasion de fouler la pelouse du King Power Stadium à l'occasion d'un match amical entre Leicester et l'Atalanta remporté 2-1 par les Anglais. "Je me souviens bien de ce match. J'avais dit après le match que c'était vraiment le genre de football que j'aimais avec un jeu rapide et vers l'avant. Cela a également joué dans ma décision."

Après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions lors de la saison écoulée, le Diable Rouge va disputer l'Europa League cette saison avec les Foxes. "Je pense que nous avons une belle carte à jouer surtout vu les résultats réalisés par le club la saison dernière."

Timothy Castagne a également envoyé un message aux supporters de Leicester. "Ils peuvent s'attendre à ce que je donne toujours le meilleur de moi-même lors de chaque match. Et je vais aussi beaucoup courir, préparez-vous à cela", a-t-il conclu.