Timo Werner aurait choisi Chelsea, l'avenir londonien de Batshuayi s'obscurcit encore un peu plus

Attendu cet été au FC Liverpool où il aurait rejoint son compatriote l'entraîneur Jürgen Klopp, Timo Werner rejoindrait finalement le FC Chelsea, annoncent jeudi les médias allemands Bild et Kicker. L'attaquant international allemand est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2023. Il dispose d'une clause libératoire d'un peu moins de 60 millions d'euros qui prendrait fin le 15 de ce mois. Contrairement à Liverpool, Chelsea serait prêt à payer cette somme, rapporte Kicker.

Le club londonien entraîné par Franck Lampard, qui apprécie beaucoup le joueur, offrirait un contrat de cinq ans et 10 millions d'euros par an à Werner, 24 ans, auteur de 25 buts (et 7 assists) en Bundesliga cette saison. Le contrat sera finalisé dans la semaine à venir à en croire Kicker.

De quoi assombrir clairement les perspectives londoniennes de Michy Batshuayi. Le Belge, dont le contrat se termine en 2021, voit un nouvel élément rentrer en concurrence avec lui pour la place d'attaquant dans le dispositif des Blues, alors qu'il n'était déjà pas le premier choix de Franck Lampard. Un départ semble de plus en plus obligatoire pour l'ex du Standard, à 12 mois de l'Euro.