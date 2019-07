"Tielemans, un super joueur pour faire vivre le ballon, il fait l'unanimité en Angleterre"

Le milieu international belge de Monaco Youri Tielemans, prêté cette saison à Leicester, s'est engagé définitivement avec le club anglais, ont annoncé les "Foxes". Le joueur âgé de 22 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club de Premier League. Analyse avec Fred Waseige, consultant RTBF.

"C’est la meilleure chose qui pouvait lui arriver car ça va lui apporter de la stabilité. Il signe dans un club où il s’est épanoui dès la première touche de balle. Quand il est arrivé en Angleterre, personne ne le connaissait. Il a directement apporté un gros plus au jeu de sa formation. Le nouveau coach Brendan Rodgers veut faire un jeu ‘à la Liverpool’, Tielemans est parfait dans ce rôle-là. L’intelligence qui le caractérise, c’est qu’il a su directement à qui donner des bons ballons, donc Jamie Vardy. Ce championnat, ce club et ce système de jeu étaient faits pour lui. On n’a vu pratiquement que lui durant la fin de saison des Foxes. Notre équipe nationale aussi va profiter de ce transfert, comme c’est le cas pour Dendoncker également. Ils ne sont pas de la génération dorée, mais ils commencent à briller", a estimé notre confrère.

La réussite ne lui tendait pas forcément les bras à Monaco. "Le championnat de France est caractéristique car on cherche à faire déjouer l’adversaire. Youri débarquait, peut-être encore un peu tendre, dans un nouveau monde. Son entraineur Jardim est un excellent coach, mais il faut de nombreux mois pour digérer les consignes. Le club était aussi plus qu’en fin de cycle. En Angleterre, tout le monde veut jouer son jeu. Les deux contextes étaient complètement différents. A Leicester, sous Rodgers, on veut le ballon pour le faire vivre. Youri est un super joueur pour faire vivre le ballon, surtout dans les trente mètres adverses. Il est en pleine confiance et a apporté un plus à son équipe. Il fait l’unanimité en Premier League, je pense que Leicester n’est qu’une étape dans sa carrière. Il faut qu’il s’installe, il ne faut pas brûler les étapes. On a l’impression que ce gamin comprend tout et digère tout", a aussi ajouté notre consultant.