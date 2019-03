Tielemans encore à l'assist, United, sans Lukaku, bat Watford et Kabasele

Manchester United a fait parler son réalisme face à Watford (2-1). Les Mancuniens se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Marcus Rashford et Antony Martial. Abdoulaye Doucouré a marqué en fin de match.



Christian Kabasele a joué tout le match au sein de la défense des Hornets au contraire de Romelu Lukaku qui n'a pas quitté le banc. Big Rom, touché au pied, avait dû renoncer aux deux derniers matches des Diables.



Au King Power Stadium, Leicester a encore pu compter sur la bonne entente entre Youri Tielemans et Jamie Vardy. Wes Morgan a ouvert le score avant que le duo belgo-anglais ne fixe le score final (2-0). Le Diable rouge a déposé un centre millimétré sur le front de son équipier anglais qui a conclu. Avec cet assist, Tielemans se montre décisif pour le 5e match de rang en Premier League.



Depoitre et Mbenza relégués



Michy Batshuayi et Christian Benteke ont participé à la victoire de Crystal Palace contre Huddersfield (2-0). Michy, titulaire, a cédé sa place à son compatriote à la 73e minute. Milivojevic (77e) et Van Aanholt (88e) ont validé le succès des Eagles dans le dernier quart d'heure. Ce résultat entérine la relégation pour les Terriers de Laurent Depoitre et Isaac Mbenza.



Leander Dendoncker a joué une heure à Burnley où Wolverhampton s'est incliné.