Il n’arrête plus d’être décisif. Youri Tielemans a encore marqué pour le compte de Leicester ce vendredi soir lors de la 10 journée de Pro League. Le milieu de terrain a marqué le second but de son équipe qui mène pour le moment 0-5.

Leicester réalise un super début de saison avec une belle 3e place au général. Comme quoi, le transfert de Tielemans était la toute bonne idée.