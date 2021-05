Thomas Tuchel en passe de prolonger avec Chelsea

"J’en veux plus": tout juste vainqueur de la Ligue des champions samedi , l’entraîneur Thomas Tuchel a tracé un plan d’avenir ambitieux pour Chelsea qui, entre jeunes prometteurs et groupe soudé, possède les fondations pour durer.

En bon homme d’affaires, Abramovitch doit apprécier la détermination de son entraîneur, mais il sait qu’une projection doit s’appuyer sur des données tangibles. Celles-ci se trouvent au sein d’un effectif prometteur, où plusieurs des joueurs les plus talentueux ont moins de 25 ans. C’est le cas de Kai Havertz (21 ans), unique buteur samedi à Porto contre City. Le club n’hésite pas à payer très cher pour s’offrir les plus beaux diamants bruts.

Le milieu offensif international allemand, attendu cet été à l’Euro (11 juin-11 juillet), représente le transfert le plus cher de l’histoire des "Blues", qui l’ont recruté en septembre contre plus de 80 millions d’euros. Le natif d’Aix-la-Chapelle, impérial, a été "le héros de Chelsea, il a transpiré de classe avec le ballon, en étant au détail près la recrue haut de gamme signée l’été dernier", a remarqué The Guardian.

Les Londoniens ont aussi investi environ 60 millions d’euros pour Timo Werner (25 ans), et autant pour Christian Pulisic (22 ans). Ces stars en cours de polissage en côtoient d’autres issues du centre de formation, Reece James (21 ans) et Mason Mount (22 ans), auteur de la passe décisive. Titulaires à Porto, les deux Anglais ont commencé à porter le maillot bleu à l’âge de six ans, comme l’attaquant Callum Hudson-Odoi (20 ans), remplaçant samedi. Le tableau ne serait pas complet sans le buteur Tammy Abraham (23 ans), révélation de la saison passée, mais qui joue peu depuis l’arrivée mi-janvier de Tuchel. Aux côtés des cadres, comme Thiago Silva, Azpilicueta et l’inévitable N’Golo Kanté, l’entraîneur allemand a trouvé la recette pour lier le tout, à base de défense à trois, de solidarité et d’énergie.