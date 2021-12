Thomas Tuchel élogieux après la prestation de Romelu Lukaku

Ce dimanche, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin du but après plus de trois mois sans marquer en Premier League. L’attaquant a marqué de son empreinte la rencontre qui a vu Chelsea s’imposer face à Aston Villa lors du Boxing Day anglais. Une prestation qui a été saluée par son entraîneur Thomas Tuchel.

Alors que Chelsea avait du mal et que le score était d’un but partout ce dimanche à la mi-temps, Thomas Tuchel a décidé de lancer Romelu Lukaku dans la bagarre. Un choix payant puisque le Diable Rouge a inscrit un but et provoqué un penalty face à Aston Villa.

"J’avais besoin d’une performance comme celle-ci", a déclaré Lukaku après coup à Sky Sports. "J’essaie d’être moins statique et de bouger beaucoup. Ce que je préfère faire, c’est plonger dans l’espace, afin de pouvoir jouer de ma vitesse et de ma puissance. Comme dans la phase du penalty."

Du côté des Blues, on ne crie pas encore que Lukaku est de retour à 100%. Car l’ancien de l’Inter ne peut pas encore jouer tout un match. "Ces 45 minutes étaient plus que ce que mon préparateur physique avait indiqué, mais nous avons pensé que nous pouvions prendre un risque", a déclaré à ce propos Thomas Tuchel. "Il a été absent pendant un mois, puis il a du mal à retrouver son rythme et il a aussi eu le Coronavirus. Romelu doit juste s’assurer qu’il retrouve sa forme après sa blessure. Et ce n’est pas facile quand on a eu une blessure comme la sienne."

Malgré tout, Lukaku prouve qu’il est sur la bonne voie. Si l’attaquant n’est pas encore au top de sa forme, son entraîneur a cependant tenu à lui rendre hommage. "Il ne fait aucun doute qu’il est super important. Chaque joueur est super important, mais Romelu est un joueur clé", a déclaré l’Allemand. "Maintenant, nous l’avons mis sur le terrain pendant 45 minutes, ce qui était plus que ce que le personnel médical avait recommandé pour lui. Mais nous avons pensé que nous pouvions prendre le risque et être plus offensifs avec lui. Bien sûr, je suis heureux que tout se soit bien passé pour Romelu aujourd’hui. Attendons de voir s’il aura une réaction."

Actuellement 3e en Premier League à six points de Manchester City, Chelsea et Thomas Tuchel auront bien besoin de Lukaku pour tenter de remporter le titre en fin d’année. Il reste à voir si Romelu sera fit et présent déjà ce mercredi 29 décembre pour la réception de Brighton lors de la 20e journée de championnat.