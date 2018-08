Thibaut Courtois au Real : "Me rapprocher de mes enfants a été un facteur important dans ma décision"

Thibaut Courtois quitte donc Chelsea pour le Real Madrid, club avec lequel il s'est lié pour les 6 prochaines saisons. Dans un message adressé à la famille Chelsea et posté sur les réseaux sociaux, le meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde en Russie, a tenu à remercier le club anglais et ses fans. Il espère que les supporters des Blues comprendront notamment les raisons de son choix de retourner en Espagne.

"A travers ces mots, je voudrais exprimer ma gratitude après les quatre dernières fantastiques années. Chelsea occupera toujours une place importante dans mon cœur. J’avais à peine 19 ans quand le club a fait confiance en mes compétences. Le fait qu’un tel club me suive déjà à ce moment-là était un rêve devenu réalité. La décision de me prêter dans un premier temps m’a aidé à devenir le gardien convenant à Chelsea", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "A mon retour, j’ai été très heureux de faire partie de l’une des plus grandes équipes au monde. J’ai réalisé un rêve d’évoluer en Premier League. Et je suis très fier qu’ensemble, nous avons pu remporter deux titres de champion d’Angleterre, une League Cup et une FA Cup."

Il a ensuite tenu à remercier le staff sportif mais aussi médical ainsi que tout le personnel du club anglais sans qui tous les succès acquis n’auraient pas été possibles.

Le mot de la fin est destiné aux supporters de Chelsea : "Je tiens à remercier les fans pour leur soutien au cours des dernières saisons. J’espère que vous comprenez que l’opportunité de me rapprocher de mes enfants a constitué un facteur important dans ma décision. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir".