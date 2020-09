Thiago Alcantara, champion d'Europe avec le Bayern, rejoint Liverpool

Liverpool a confirmé vendredi le recrutement de Thiago Alcantara. L’international espagnol arrive en provenance du Bayern Munich, avec qui il vient de remporter la Ligue des Champions. Alcantara, 29 ans, a signé un "contrat longue durée" avec les 'Reds'.

Alcantara évoluait depuis 2013 au Bayern, qui l’avait recruté du FC Barcelone, son club formateur. Il a totalisé 235 rencontres, pour 31 buts, avec le Bayern, remportant sept championnats, trois coupes nationales, la Coupe du monde des clubs en 2013 et donc la récente Ligue des Champions. Le milieu de terrain a été un pion essentiel du dispositif bavarois, disputant 10 des 11 rencontres de la chevauchée victorieuse du Bayern. Il sera d’ailleurs l’un des deux adversaires de Kevin De Bruyne (Manchester City), avec son équipier Thomas Müller, pour le prix de meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions.

"Quand les années passent, tu essaies de gagner autant que tu peux", a déclaré Alcantara sur le site de son nouveau club. "Et quand tu gagnes, tu veux gagner encore plus. Je pense que ce club décrit aussi ce que je suis. Je veux atteindre tous les objectifs, gagner autant de trophées que possible."

Il a disputé 39 rencontres (2 buts) pour l’équipe nationale espagnole.

Alcantara est la deuxième recrue de Liverpool dans ce mercato après le Grec Kostas Tsimikas, recruté de l’Olympiacos.