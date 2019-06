"Thank you Eden", Chelsea dit au revoir à son maestro Hazard

Quelques instants après le Real, c'est Chelsea qui a officialisé l'accord entre les deux clubs pour le transfert d'Eden Hazard.



En sept saisons à Londres, le petit gars de Braine a conquis Stamford Bridge. Arrivé avec l'étiquette de promesse, il quitte la capitale anglaise avec un statut de joueur de classe mondiale. En 352 matches, il a marqué 110 buts et a délivré 91 assists. Avec six trophées à la clé : deux championnats, deux Europa Leagues, une FA Cup et une League Cup.



En guise de cadeau d'adieu, Hazard a offert une deuxième Europa League aux Blues au terme d'une finale XXL.



Le club londonien ne pouvait lui dire que "merci". C'est ce qu'il a fait en accolant le hastag ThankYouEden à une vidéo qui retrace son passage à Chelsea.



Hommage de ses équipiers, coups d'éclat, moments drôles, un concentré d'Eden.



"Même si c'est avec tristesse que nous disons au revoir à Eden et que nous lui avons fait savoir à quel point nous voulions qu'il reste, nous respectons sa décision. Celle de relever un nouveau challenge dans un autre pays et de suivre son rêve d'enfant de jouer pour le Real", commente Marina Granovskaia, la Directrice Générale de Chelsea, dans le communiqué du club.



"Les souvenirs qu'il nous laisse ne s'évanouiront jamais. Il a proposé à tous ceux qui regardaient Chelsea jouer un divertissement de grand qualité et il a contribué à beaucoup de victoires. Et pour cela un énorme merci à Eden. Il a été un modèle de professionnalisme pendant ses années au club et une personne formidable. Nous sommes impatients de l'accueillir à nouveau à Stamford Bridge", conclut-elle.