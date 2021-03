Milan AC - Manchester United (0-1) - Europa League - 18/03/2021 Manchester United est qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League ! Les Mancuniens se sont imposés sur la pelouse de l’AC Milan grâce à un but de Paul Pogba en tout début de seconde mi-temps (0-1). Après le partage 1-1 à Old Trafford la semaine passée, le club anglais était en mauvaise posture au coup d’envoi mais a réussi a concrétisé l’une de ses rares occasions pour rejoindre le prochain tour et sortir vainqueur de ce choc des huitièmes de finale.