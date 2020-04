Szczesny, une cigarette dans le vestiaire qui lui a coûté très cher auprès de Wenger

Wojciech Szczesny est aujourd’hui le titulaire indiscuté dans les cages de la Juventus. Pour arriver dans le grand club italien, il est d’abord passé par Arsenal et la Roma. Une trajectoire pas tout à fait due au hasard puisqu’une cigarette fumée dans le vestiaire a quelque peu changé la route professionnelle du joueur.

Lors du premier match de l’année 2015, Arsenal a perdu 2-0 face à Southampton, le gardien polonais a alors trouvé une manière plutôt douteuse de se consoler… "A ce moment-là, je fumais régulièrement et le coach le savait. Il voulait juste que personne ne fume dans les vestiaires et ça aussi je le savais très bien," raconte-t-il sur le site officiel d'Arsenal.

"Suite à l’émotion du match, j’ai fumé une cigarette dans les vestiaires alors que l’équipe y était encore. Mais je me suis mis dans un coin dans les douches à l’autre bout du vestiaire… […] Quelqu’un m’a vu, ce n’était pas Arsène lui-même mais on lui a raconté. Il m’a demandé si c’était vrai quelques jours plus tard et j’ai confirmé. Il m’a alors prévenu que je serais en dehors de l’équipe un petit moment. Sans qu’il y ait de dispute ou de confrontation entre nous."

Le Polonais espérait revenir rapidement dans l’équipe, mais David Ospina a pu tirer profit de la chance qui lui était offerte et Szczesny a perdu sa place de titulaire. Il a alors tenté de prouver qu’il était le meilleur en allant à l’AS Roma en prêt, mais il n’est finalement jamais revenu puisqu’il a été transféré à la Juventus de Turin.