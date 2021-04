Swansea va boycotter les réseaux sociaux une semaine pour protester contre le racisme

Le club gallois de Swansea, qui évolue avec la D2 anglaise, a annoncé jeudi qu'il allait suspendre toute activité sur les réseaux sociaux pendant une semaine pour protester contre les insultes racistes adressées à ses joueurs.

Le défenseur Ben Cabango, le milieu offensif Yan Dhanda et l'attaquant Jamal Lowe avaient été la cible de commentaires racistes récemment.

"A partir d'aujourd'hui (16h00 GMT, 18H00 heure de Paris), tous les joueurs de l'équipe première, du secteur pro du centre de formation (U23 et U18), l'équipe féminine (...), les principaux membres du staff et les comptes officiels du club (sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Youtube et TikTok) ne publieront plus rien pour une période de sept jours", a expliqué le club dans son communiqué.

Seul le site internet officiel du club poursuivra son activité pendant cette période où Swansea affrontera Millwall et Sheffield Wednesday.

Le club, qui a aussi écrit à Facebook et Twitter pour réclamer davantage de contrôle et des sanctions plus fortes contre ceux ayant publié des insultes en ligne, veut ainsi "être aux côtés des joueurs d'autres clubs qui doivent subir des discriminations indignes sur les réseaux sociaux".

Les cas de joueurs recevant des insultes à caractère raciste en commentaire de leurs publications ou par messages sont très fréquemment dénoncés.

Mercredi, les joueurs de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Naby Keita et Sadio Mane en avaient été la cible après la défaite (2-1) contre le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Il y a une dizaine de jours, l'attaquant vedette du pays de Galles Gareth Bale s'était dit prêt à se joindre à un mouvement de boycott des réseaux sociaux pour lutter contre les abus racistes et le harcèlement en ligne dans le sillage de la décision prise vendredi par Thierry Henry de désactiver ses comptes.

"En tant que groupe de joueurs soudé et très divers, c'est un sujet qui nous touche énormément", a commenté le capitaine de l'équipe première masculine, Matt Grimes.

"Trois d'entre nous ont été insultés lors des dernières semaines et en tant qu'équipe et que club, nous voulions prendre cette position pour interpeller à nouveau ceux qui dirigent ces entreprises de réseaux sociaux pour qu'ils mettent en place les changements nécessaires maintenant et à l'avenir", a-t-il ajouté.