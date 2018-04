Suivez Southampton-Chelsea en direct (LIVE commenté 13h30)

Début de la 34e journée du championnat anglais ce samedi après-midi, à 13h30, avec le déplacement de Chelsea sur la pelouse de Southampton. Les Blues piétinent, avec une seule victoire sur les cinq dernières rencontres, et ne pointent qu’au cinquième rang, à dix unités de Tottenham (4e, 67 unités).

"Il reste six rencontres à jouer en championnat (Chelsea en compte une de retard, ndlr) et nous devons tout essayer pour figurer dans le top-quatre à la fin de la saison. Quand tu joues à Chelsea, tu veux être en Ligue des Champions chaque année, mais l'an passé, nous ne l'avons pas jouée et nous avons remporté le championnat, donc parfois une mauvaise chose peut en créer une bonne. Mais nous jouerons pour essayer de nous qualifier en Ligue des Champions, c'est sûr", a précisé Eden Hazard en début de semaine.

De son côté, Southampton est 18e et première équipe relégable. Les Saints possèdent trois unités de retard sur le 17e, à savoir Crystal Palace.

A noter enfin que la formation de Thibaut Courtois et d’Eden Hazard retrouvera prochainement Southampton en demi-finale de la FA Cup.